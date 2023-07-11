İBB'ye tepki: Çalışanların seslerine ne zaman kulak verilecek?

İBB Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'nın ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek üzere söz alan Temel Haklar Komisyonu Başkanı ve AK Parti'li Meclis Üyesi Teke, İBB'de çalışanların maaş zamlarının oranının düşük olduğundan bahsetti.

Teke, "İBB ve iştirak şirketleri bünyesinde çalışan işçiler, Ekrem İmamoğlu ve yönetimi göreve gelmeden önce asgari ücretin 2-3 katı kadar maaş almakta ve zam oranlarından hakkaniyetli şekilde yararlanmaktaydılar. Ancak mevcut yönetimin göreve başladığı 2019'dan itibaren maaşlara düşük oranlarda zam yapılması neticesinde çalışanların maaşları hemen hemen asgari ücretle eşitlenmiştir. Bu konuda soru önergesi verdiğimizde 'Sendikalar arasındaki yetki davalarının sürdüğü' yönünde savunma yapılmıştır. Ancak sendikaların yetki davalarının şubat itibarıyla kesinleştiği, Genel-İş, Belediye-İş ve Hizmet-İş'e yetki verildiği, İBB ile sendikaların görüşmesinde ise bir sonuç alınamadığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sürecin bu denli uzamasının, belediye yönetiminin yüzde 16 gibi hakkaniyete, vicdana aykırı bir zam oranı belirlemesinden kaynaklandığını söyleyen Teke, şöyle devam etti:

"Bu oran sendikalarca kabul edilmediğinde ise yine çalışanların aleyhine yıllık yüzde 30-35 zam teklif edildiği öğrenilmiştir. İnsan haklarına ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırı şekilde, bu yönetim zamanında işe giren çalışanlara ayrıcalık yapıldığı, aynı işi yapan ve aynı kıdeme sahip kişiler arasında dahi fahiş maaş farkları bulunduğu, 500'den fazla ücret çeşitliliği olduğu, maaşta eşitlik ve birliğin sağlanmadığı, kıdemli çalışanlar asgari ücret bandında kazanırken, yeni işe girenlerin ücretlerinin kıdemli çalışanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir."

Teke, yetki davaları şubatta kesinleşmesine ve sendikalarla görüşme yapılmasına rağmen neden 5 aydır çalışanların maaşlarına zam yapılmadığını sordu.

Ali Rıza Teke, devamında şu soruları yöneltti:

'Çalışanların mevcut enflasyonda hak ettikleri maaşlara kavuşabilmesi için yapılması gereken zam oranları neden uygulanmamaktadır? Aralıkta yüzde 15 oranında avans niteliğinde uygulanan zam oranları hangi çalışanlara ve iştirak şirketlerine uygulanmıştır? İSPARK çalışanlarına bahsi geçen zam uygulanmış mıdır? Diğer şehirlere göre maddi olarak yaşanması daha zor olan İstanbul'a hizmet eden emekçilerimizin haklarına kavuşması neden engellenmektedir? Grev kararı alındığı ve işçilerimiz işi bıraktığı takdirde yaşanacak kaosun altından nasıl kalkacaksınız? Hükümet tarafından en son temmuz zamları ile memur maaşlarına yüzde 86, asgari ücrete ikinci altı ay için yüzde 34 zam yapıldığı dikkate alındığında İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanların maaşlarına 2023'ün başından beri yapılan yüzde 15 civarındaki zam hakkaniyete uygun mudur? Farklı maaş uygulamasının belirlenmesinde nitelikler değil de siyasi görüş benzerliği mi esas alınmaktadır?'

İBB iştiraklerinde çalışanların ocaktan itibaren maaşlarının tamamı ile maaşlara yansıtılması gereken zam farkları ve ikramiyelerin neden ödenmediğini soran Teke, "İstanbullunun suyuna yılda 4 kez olmak üzere zam teklifi yapılırken, 2019 yerel seçimleri öncesi vadedilen ücretsiz ulaşıma dahi yüzde 80'den fazla zam yapan İBB yönetimi, çalışanların hak ettiği zam oranını ne zaman uygulayacaktır? Bugün maaşlarının düşüklüğü, zam oranlarının yeterli ve gerekli derecede uygulanmaması nedenleri ile grev yapan çalışanlarımızın seslerine ne zaman kulak verilecek ve hak ettikleri çalışma koşulları sağlanacaktır?' sorularını yöneltti.

"BU İŞ BIRAKMA SADECE İBB'DE UYGULANMAMIŞTIR'



Önergenin okunmasının ardından söz alan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, "Bu iş bırakma sadece İBB'de uygulanmamıştır. DİSK Genel İş'in bağlı olduğu bütün işverenlerin olduğu yerlerde uygulanıyor." dedi.

Kösedağı, iddiaların çok teknik olduğunu ama işçilerle ilgili birkaç detay vermek istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İşçilerimizden bazılarına fark ödenip bazılarına ödenmemesinin nedeni çok basit. Toplu iş sözleşmesi yapılan iştiraklerimizdeki arkadaşlarımıza bayram öncesi bu farkı ödedik. Şu an devam edenler de imzalayacak, imzalandıktan sonra da kalan farkı ödeyeceğiz. Buradaki sorun şu; sendikalar yetki alıyor biliyorsunuz, sonra bu Bakanlığa gidiyor. Bakanlıktan onay bekliyoruz. Onay geldikten sonra da İBB ve sendika tarafı yani işçi ve işveren oturuyor, zam ve sosyal hak üzerinde bir değerlendirme yapıyor. Bunlar netleştikten sonra da işçilerimizin gerekli hakları ödeniyor. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu işçilerimizi enflasyon altında ezdirmeyecek. Yakında bir açıklama yapacağını tahmin ediyorum. İşçilerimiz rahat olsun. Biz her zaman onların yanında olduk."

Bunun üzerine tekrar söz alan Teke, algı yaptıklarından bahsedildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin yaptığı asgari ücrete ikinci altı aylık yüzde 34 zam ile birlikte yüzde 86'ya varan memur zamlarını çok ağır şekilde eleştirdiler. Buna rağmen aralıkta bu toplu iş sözleşmeleri devam ederken, sendikalar arasındaki o davalar devam ederken İBB yönetiminin işçilere avans niteliğinde, daha sonra mahsup edilmek üzere verdiği zam oranını söylüyorum; yüzde 15. Bu dönemde yetki alan sendikalarla yapılan görüşmelerde gene İBB yönetiminin ilk etapta teklif ettiği zam oranı yüzde 16. Bunu sendikalardan teyit edebilir Mesut Bey. İkinci teklif ise yüzde 30 ila 35 oranında. Hal böyle olunca kimin algı yaptığını, kimin mağdur edip etmediğini kamuoyunun ve çalışanlarımızın takdirine bırakıyorum."

Soru önergesinin İBB Başkanlık makamına gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.