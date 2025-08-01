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  • İBB'ye yolsuzluk soruşturması! 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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İBB'ye yolsuzluk soruşturması! 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 16:24 - Güncelleme:
İBB'ye yolsuzluk soruşturması! 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 9'unu tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk eden savcılık, 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

OPERASYON

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihale komisyonlarında yer alan kişilerin de aralarında olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli şöyle sıralanmıştı:

"İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon şefi Ülkü Kaya, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde şef Göktunç Şentürk, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü'nde şef Erenay Delipınar ve Ahmet Savaş, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde uzman Murat Delice, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde görevli müdür Murathan Altınışık, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı, Halil Yanmaz, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu"

  • Aziz İhsan Aktaş
  • yolsuzluk

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