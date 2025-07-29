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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 07:42 - Güncelleme:
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

Söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

  • operasyon
  • gözaltı

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