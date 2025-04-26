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İBB'ye yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu: Kritik isimler gözaltına alındı

İBB'ye yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu kapsamında 47 şüpheli gözaltına alındı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa ve yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da gözaltına alınanlar arasında.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2025 Cumartesi 07:41 - Güncelleme:
İBB'ye yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu: Kritik isimler gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu toplam 47 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve genişletilen yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.

Toplam 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda 53 şüpheliden 47'si yakalanırken, kalan şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.

KRİTİK İSİMLER GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner gibi isimler bulunuyor..

İBB'YE YÖNELİK İLK DALGA OPERASYONDA 54 TUTUKLAMA

İBB'ye yönelik ilk dalga operasyon 19 Mart'ta yapılmış, 94 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 54'ü tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan 47 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

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