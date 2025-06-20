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Yolsuzluk itirafçılarına baskı iddiası: Soruşturma başlatılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren şüphelilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarının soruşturma sürecine zarar verdiğini belirterek aynı yönde açıklama yapanlara re'sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.

20 Haziran 2025 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Yolsuzluk itirafçılarına baskı iddiası: Soruşturma başlatılacak
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konu hakkında şu açıklamada bulundu:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233, 2024/236201 ve 2025/76201 numaralı soruşturmalar kapsamında, "İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüphelilerin TCK 221 ve 254 maddelerinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat

kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile müracaat ettikleri, bu konuda şüphelilerin avukatları ile beyanlarının alındığı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı, verilen beyanların Cumhuriyet Başsavcılığımızca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı ancak bir kısım sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklinde soruşturma sürecine zarar verici açıklamalar yapıldığı görülmekle, bu konuda devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtlı bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

  • yolsuzluk soruşturması
  • etkin pişmanlık

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