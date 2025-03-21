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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması! Provokatif paylaşım yapan şahıslar gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasının ardından sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yapan şahıslar yakalandı.

IHA21 Mart 2025 Cuma 19:57 - Güncelleme:
İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması! Provokatif paylaşım yapan şahıslar gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işleyenlere yönelik çalışma başlattı. Sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yapan şahsın kimliğinin Orhan İ. olduğu belirlendi. Şahıs, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli "suç işlemeye tahrik" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Başka bir hesaptan provokatif içerikli paylaşım yapan ve kimliği belirlenen N.D.Y. isimli kadın da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama, Cumhurbaşkanına Hakaret ve Suç İşlemeye Tahrik" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

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