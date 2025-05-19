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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş gözaltına alındı.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 00:33 - Güncelleme:
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş, örgüte ait paraları, dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

  • Yolsuzluk
  • Soruşturma
  • Zafer Keleş

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