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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Karşılıksız kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp Türkiye’ye karşı kullanmaya çalıştığını takip ediyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak.” dedi.

24.12.2019  18:19 - Güncelleme: 24.12.2019  18:46
umhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda “Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp Türkiye’ye karşı kullanmaya çalıştığını takip ediyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak.” ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir." dedi.
 
Kalın, Esed rejiminin İdlib'e saldırılarına ilişkin, "Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu." açıklamasında bulundu.
 
Kalın, Rejimin saldırılarının durdurulmasına ilişkin, "Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak hem Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgası ortaya çıkacak hem de orada, rejimin girmesi halinde yeni sivil katliamlar yaşanacak." diye konuştu.

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