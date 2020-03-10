10 Mart 2020 Salı 16:33 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:35

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Kalın, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi. AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün.

CB’mız dün Brüksel’de bu mesajı verdi. Adım atma sırası AB’de."