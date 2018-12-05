İbrahim Kalın bağlama çalıp türkü söyledi

5 Kasım’da başlayan ve toplam 35 konserin gerçekleştiği festivalde son konser Cemal Reşit Rey Konser Salonu›nda gerçekleştirildi. ‹İrfani Türküler› başlığını taşıyan konserde başta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olmak üzere Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray, Mete Artun, Ümit Yılmaz, Ertan Tekin ve Erdinç Aksaç Anadolu kültürünü ifade eden ezgilerle sahne aldı. Konserden önce salon girişinde ‘Halk Müziği Çalgıları Sergisi’ katılımcılara sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, konser öncesi sergiyi gezerek müzik aletleri hakkında bilgiler aldı.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin kapanış programı olan ‘İrfani Türküler’ konserinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ünlü sanatçı Yavuz Bingöl sahne aldı. Bağlama çalarak türkü söyleyen İbrahim Kalın katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.