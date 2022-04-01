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İbrahim Kalın: En önemli kilometre taşlarından biri diye yazacaklar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin, 'Türkiye'deki müzakereler Türk diplomasisi açısından bir başarı olarak kalmamalı bence. Gerçekten bu savaşın sonlandırılması yönünde atılmış çok önemli bir adım. O neticeye ulaştığımız zaman geriye doğru bu süreci tekrar okuyacağız ben bundan eminim. Analistler uzmanlar bu dönemi tekrar yazacaklar. Baktıklarında bu toplantıların en önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu yazacaklar ve bunu hep birlikte göreceğiz.' açıklamasında bulundu.

1 Nisan 2022 Cuma 22:10 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 22:11
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Kiev ve civarında 2 gündür bir rahatlama olduğunu ancak Ukrayna tarafında bir endişenin bulunduğunu vurgulayan Kalın, "Kalıcı ateşkesin şartları nasıl oluşur bunun takibini yapacağız. Bu barışın oluşması için kim katkı verebiliyorsa bunu takdirle karşılıyoruz. Ancak liderler düzeyinde bir görüşme olursa son nokta konulabilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın garantörlük talebine ilişkin de konuşan Kalın, şunları söyledi:

"Şu an garantörlük aşamasında değiliz, biz bu konuya olumlu bakıyoruz. Ukrayna ve Rusya'nın hem konuştuğu hem güvendiği nadir birkaç ülkeden biriyiz.

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