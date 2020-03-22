İbrahim Kalın'dan 'evde kal' mesajı: Yaşlılarımızı uyaralım, kurallara uyalım

AA 22 Mart 2020 Pazar 11:57 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 11:57

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla dünyada vaka sayısının 300 bini, ölümlerin 13 bini aştığını belirtti.

Salgının hız kaybetmediğine dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"Hepimiz çok daha dikkatli olmalıyız. Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. 'Bana bir şey olmaz, ben gencim, sağlıklıyım, evde sıkıldık, dışarı çıkalım, herkes evinde, biz çıkabiliriz' diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır."