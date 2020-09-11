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İbrahim Kalın'dan Macron'a tek cümlelik cevap! Çok konuşulan fotoğrafla paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Bizim sorunumuz Erdoğan'la' sözlerine cevap verdi.

11 Eylül 2020 Cuma 09:55 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:06
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen ve bu sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a fenomen olmuş bir fotoğrafla cevap verdi.

TEK CÜMLELİK YORUM

Sözcü Kalın fotoğrafı paylaşıp şu notu yazdı: Sözü uzatıp kendimizi yormayalım.

İbrahim Kalın'ın paylaştığı bu fotoğraf ise geçtiğimiz yaz Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde çekilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o fotoğrafın çekildiği anda Macron'a Kıbrıs meselesiyle ilgili "Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın" ifadelerini kullanmıştı.

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