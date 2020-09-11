İbrahim Kalın'dan Macron'a tek cümlelik cevap! Çok konuşulan fotoğrafla paylaştı

11 Eylül 2020 Cuma 09:55 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:06

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen ve bu sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a fenomen olmuş bir fotoğrafla cevap verdi.

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Sözcü Kalın fotoğrafı paylaşıp şu notu yazdı: Sözü uzatıp kendimizi yormayalım.

Sözü uzatıp kendimizi yormayalım. pic.twitter.com/8u64UKUJfT — Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 11, 2020

İbrahim Kalın'ın paylaştığı bu fotoğraf ise geçtiğimiz yaz Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde çekilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o fotoğrafın çekildiği anda Macron'a Kıbrıs meselesiyle ilgili "Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın" ifadelerini kullanmıştı.