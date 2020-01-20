İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9194
  • EURO
    6,5621
  • ALTIN
    296.473
  • BIST100
    122465
Güncel

İbranice yazılmış 2 adet İncil ele geçirildi

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kurşun levhalarla kitaplaştırılmış ve İbranice yazılmış 2 adet İncil ele gerçekleştirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin dönemini belirlemek içinse araştırma başlatıldı.

IHA20.01.2020  17:34 - Güncelleme: 20.01.2020  17:34

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Zeytinköy Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta yapıldı. Bir şahsın elinde tarihi eser olduğu ve satacağı bilgisini alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şahsın yanında kurşun levhalarla kitaplaştırılmış ve İbranice yazıldığı tespit edilen 2 adet İncil ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.

İnciller Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İncillerin hangi döneme ait oldukları ise yapılacak çalışmalar sonucunda belli olacak.

Başkan Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı
İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor
Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu
ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi
'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.