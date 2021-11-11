İç Anadolu bölgesinde 1 milyon 905 bin fidan toprakla buluşacak

AA 11 Kasım 2021 Perşembe 13:31 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:31

Sivas Valisi Salih Ayhan, Nuri Demirağ Havalimanı yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, orman yangınları nedeniyle Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yıl daha da anlam kazandığını söyledi.

Yanan her ağaçla ciğerlerin de yandığını belirten Ayhan, "İl genelinde 40'ın üzerinde lokasyonda, 15 bin kişinin katılımı ile bugün 1 milyon 905 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 2021'de diktiğimiz fidan sayısı 5 milyona ulaşacak. Bu gerçekten Sivas'ımıza yakışır bir sayı olacak." dedi.

Sivas'ta ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini dile getiren Ayhan, "Gerek 'Sivas'a Nefes' kampanyalarımız gerekse 'Okul Hatıra Ormanları', 'İki Fidan Birlikte Büyüyor' gibi hayata geçirdiğimiz birçok proje ile fidan dikimini bir çevre kültürü haline getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanvekili Turan Topgül, il protokolü ve öğrencilerle fidanları toprakla buluşturan Ayhan, dikilen fidanlara can suyu verdi.

- KIRIKKALE

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, insanoğlunun doğayla özdeş bir yaşam formunu oluşturmak gibi bir mecburiyetinin olduğunu söyledi.

Dünyada da bu konuda çeşitli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Biz de kendimiz açısından buna uygun bir yaşam formunu oluşturmak için gayret etmeliyiz. İlimiz orman varlığı bakımından çok iyi durumda değil. Türkiye'de orman varlığı ortalaması yaklaşık yüzde 28 ama ilimizde yüzde 16 civarında. Bu oranı üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında il genelinde eş zamanlı 7 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu, yıl sonuna kadar Kırıkkale'de yaşayan 278 bin vatandaşın adına 3'er fidan olmak üzere toplam 834 bin fidan dikimi yapılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Tekbıyıkoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanların dikimini yaparak can suyu verdi.

- YOZGAT

Yozgat'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 6 bin ceviz, 69 bin de çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Kent merkezi Çalatlı köyü mevkisindeki törende konuşan Vali Ziya Polat, yıl sonuna kadar il genelinde 2 milyonun üzerinde fidan dikileceğini aktararak, "Bu sene Orman Genel Müdürlüğümüzle özel bir projeye imza attık. Kamu arazilerine meyve veren fidan dikimi ile ilgili protokol yaptık. Bu kapsamda bu bölgenin bir bölümüne ceviz dikiyoruz." dedi.

Polat, dikilen cevizlerin ve bademlerin büyüdüklerinde vatandaşlara gelir getireceğini anlatarak, dikilen fidanların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Törene, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- KIRŞEHİR

Kırşehir'de de farklı türlerde 5 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Boztepe yolundaki arazide Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda İl Orman Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen törende, Vali İbrahim Akın ile protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, denetimli serbestlik hükümlüleri, sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar çeşitli türdeki fidanları dikti.

Törende konuşan Vali Akın, "Dikeceğimiz fidanların geleceğe nefes olmasını, gençlerimize daha yeşil bir Kırşehir, geleceğimize daha yeşil bir Türkiye olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla merkezde üç farklı lokasyonda 4 bin 900, Çiçekdağı ilçesinde de 700 fidanın toprakla buluşturulduğunu aktardı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen de ağaçlandırma çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini, seferberlik kapsamında 729 bin fidanın dikilmiş olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde fidan dikimi gerçekleştirildi.