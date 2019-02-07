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İç çamaşırında 115 uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, iç çamaşırı içerisinde sakladığı uyuşturucu haplarla yakalanan S.İ., tutuklandı.

  • DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu nakli yapılacaği bilgisi üzere harekete geçti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, nakli gerçekleştireceği S.İ. adlı erkek şüpheliyi takibe aldı.
 
OTOGARDA KAÇIŞ BAŞLADI
 
Gece saatlerinde İstanbul'dan geldiği Çorum Otogarı'nda otobüsten inen S.İ. ve yanında bulunan S.B., yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya çalıştı.
 
İÇ ÇAMAŞIRINDA HAP!
 
Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan S.İ.'nin yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisine gizlenmiş farklı şeffaf poşetlerde toplam 115 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.B., serbest kalırken, şüpheli S.İ. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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