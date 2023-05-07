İcardi'den büyük fedakarlık!

Mauro Icardi'yi kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, kontrat görüşmelerine şimdiden başladı. PSG'yle sürekli temas halinde olan sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'yle de masaya oturdu. Arjantinli süperstar gönülleri kazanacak bir davranışta bulundu.

PSG GÖNDERMEYE HAZIR AMA

Sarı-Kırmızılılar'da yeni sezon planlaması devam ederken iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor... Cim Bom'da geleceği en merak edilen isim ise kuşkusuz Mauro Icardi... Derbi golcüsü Icardi'yi kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, kontrat görüşmelerine şimdiden başladı. Sarı-Kırmızılılar, "Galatasaray'da çok mutluyum" diyen Arjantinli yıldızın bonservisini alabilmek için bir süredir PSG ile temas halinde. Fransız kulübü de Icardi'yi göndermeye hazır. Ancak Galatasaray dışında gelen teklifleri de değerlendiriyorlar. Sarı-Kırmızılı yönetim de "Önceliğim Galatasaray" diyen Icardi ile olası bir anlaşmada talep edeceği kontrat detaylarını masaya yatırdı.

"SİZ ANLAŞIN YETER"

Icardi, vergiler düşüldüğünde PSG'den senelik 6 milyon 750 bin Euro kazanıyor. Sarı-Kırmızılılar tecrübeli futbolcuyu kiralarken bu rakamın sadece 750 bin Euro'sunu karşıladı. 6 milyon Euro'yu ise Fransız devi ödüyor. Galatasaray Yönetimi, 30 yaşındaki santrfora bu bedelin tamamının karşılanamayacağını bildirmiş durumda. Güney Amerikalı yıldızın ise feragata hazır olduğunu söylediği ve "Kulüplerin anlaşması yeterli" ifadesini kullandığı öğrenildi.

BONSERVİS İDDİASI

Galatasaray, PSG ile mutabakata varılması halinde Icardi'ye senelik 3.5 milyon Euro civarında bir maaş teklifinde bulunacak. Kontrata bir de imza parası ve çeşitli bonusların eklenmesi düşünülüyor. Fransız basını ise PSG'nin 10 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğunu, Galatasaray cephesinin ise transferi daha düşük bir maliyetle bitirmeyi planladığını yazdı. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Icardi'nin bonservisini maksimum 5 milyon Euro civarında kulübe kazandırmayı hedefliyor.

EŞİ WANDA NARA KALMAYA HAZIR

Icardi'nin olaylı bir evlilik hayatı yaşadığı, aynı zamanda menacerlik işlerini de yürüten Wanda Nara, Galatasaray taraftarıyla sürekli iletişim kurarken, tüm mesajlarını İstanbul'da kalmaktan yana veriyor. Ülkesindeki MasterChef programını sunduğu için sürekli Arjantin'e gitmek zorunda olan Nara, İstanbul'da yaptığı ev yatırımıyla Galatasaray'da yola devam edeceklerinin sinyallerini veriyor.