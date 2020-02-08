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İçerisinde 5 bin TL'lik makyaj malzemesi bulunan çantayı çaldı

Denizli'de yolculuğuna çıkmak için hazırlık yapan ve eşyalarını dışarı taşıyan genç kadının aracına yerleştirmek için istinat duvarının üstüne koyduğu makyaj çantası kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Çalınan çantanın içerisinde yaklaşık 5 bin TL'lik makyaj malzemesi bulunduğu öğrenildi.

IHA08.02.2020  15:55 - Güncelleme: 08.02.2020  15:55

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nde hafta içi meydana geldi. İzmir’e gitmek için sabah erken saatlerde eşyalarını dışarı taşımaya başlayan H.K., isimli genç kadın içerisinde yaklaşık 5 bin TL’lik makyaj malzemesi bulunan çantayı aracına yerleştirmek için oturduğu binanın istinat duvarının üstüne koydu. Valizlerini araca yerleştirdikten sonra geri gelen H.K., makyaj çantasının koyduğu yerde olmadığını görünce bir süre çantayı aradı. Daha sonra binanın güvenlik kameralarına bakan H.K., çantasının tanımadığı bir şahıs tarafından duvarın üstünden alındığı gördü. Güvenlik kameralarının kayıt ettiği hırsızlık olayında, kaldırımda yürüyen ve orta yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs duvarın üstündeki çantayı görüp önce eli ile dokunup sonra yürümeye devam ediyor. Birkaç saniye sonra tekrar geri gelen şahıs ardından çantayı alarak olay yerinden ayrılıyor.

H.K., isimli kadının olayın ardından polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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