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  • İçinde 4 Türk vardı... Kayıp helikopterin yeri belirlendi
Güncel

İçinde 4 Türk vardı... Kayıp helikopterin yeri belirlendi

İtalya'nın Modena bölgesinde, 9 Haziran'da içinde 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi. Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı'nda olduğunu duyurdu.

DHA11 Haziran 2022 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
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Açıklamada "Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır" denildi. Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEYİT ETTİ

Çekya'da resmi ziyaret kapsamında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Mevkidaşı Jan Lipavsky ile ortak düzenlediği basın toplantısında helikopterinin yerinin tespit edildiğini teyit etti.

  • İtalya
  • Kayıp helikopter
  • Cusna Dağı

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