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  • İçinde bebek olan arabaya çarpıp kaçmıştı... Çok geçmeden yakalandı
Güncel

İçinde bebek olan arabaya çarpıp kaçmıştı... Çok geçmeden yakalandı

Kadıköy'de yolun karşısına geçtikleri sırada anne ile biri bebek arabasında olmak üzere 2 çocuğuna çarpan motosikletin sürücüsü gözaltına alındı.

DHA19 Ekim 2021 Salı 09:48 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 09:48
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Kaza, geçtiğimiz cumartesi saat 13.30 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi üzerinden meydana geldi. İddialara göre, Fatma Yunar biri bebek arabasında, 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kadıköy Meydanı istikametine ilerleyen motosiklet, anne ve çocuklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabasında çocuğu ve anne yola savruldu. Kazayı şans eseri anne ve çocukları ufak sıyrıklarla atlattı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken Fatma Yunar'ın motosiklet sürücüsünden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÖZEL BİR HASTANEDE YAKALANDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Rıhtım Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Birimi ekipleri, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kimliğini tespit ettikleri motosiklet sürücüsü Burhan Cem S.'yi tedavi için gittiği Kadıköy'deki özel bir hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Sümerli, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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