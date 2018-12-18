İstanbul'da içinde çocuk varken aracı çeken polise soruşturma
Kağıthane'de içinde çocuk olan otomobili çekiciye yükleyen polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.
- DHA
Kağıthane'de geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert'i kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden Gülbeyaz Avnamak'ın aracı, içerisinde küçük oğlu 3 yaşındaki Ömer Aybars varken çekici tarafından çekilmişti. Aracının çekildiğini öğrenen kadın otoparka giderek polislerle tartışmıştı.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olaya karışan görevli polis hakkında idari soruşturma başlattı.
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