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İstanbul'da içinde çocuk varken aracı çeken polise soruşturma

Kağıthane'de içinde çocuk olan otomobili çekiciye yükleyen polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.

  • DHA
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Kağıthane'de geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert'i kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden Gülbeyaz Avnamak'ın aracı, içerisinde küçük oğlu 3 yaşındaki Ömer Aybars varken çekici tarafından çekilmişti. Aracının çekildiğini öğrenen kadın otoparka giderek polislerle tartışmıştı.
 
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olaya karışan görevli polis hakkında idari soruşturma başlattı.
 
 

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