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İçinde Türkler de vardı: Uluslararası sularda sivil gemiye saldırı! Bakanlıktan sert tepki

Malta açıklarında Gazze'ye yardım götüren “Conscience” adlı sivil gemiye düzenlenen saldırı sonrası Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurgulayarak sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu. Keçeli, geminin, işgalci İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunduğunu belirtti.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 18:33 - Güncelleme:
İçinde Türkler de vardı: Uluslararası sularda sivil gemiye saldırı! Bakanlıktan sert tepki
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Sözcü Keçeli, X hesabından, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyreden Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisine gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşım yaptı.

Keçeli, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan ve içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu "Conscience" adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada saldırı düzenlendiğinin öğrenildiğini kaydetti.

Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Keçeli, "Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla işbirliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçeli, geminin, İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunduğunu belirterek, "Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır." mesajını paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisi, yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

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