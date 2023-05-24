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İçinde yolcu bulunan İETT otobüsü kaza yaptı

Sarıyer'de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, virajı alamayınca trafik levhasına çarptı. Araç yan yatarken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İETT otobüsünde bulunan yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

IHA24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
İçinde yolcu bulunan İETT otobüsü kaza yaptı
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Kaza saat 08.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 1011 plakalı İETT otobüsü şoförü, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayarak trafik levhasına çarptı. Levhayı deviren otobüs, ormana doğru yan yattı. Olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza yapan İETT otobüsündeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Orman yolunda iki yönlü trafik yoğunluğu oluşurken, trafikte bekleyen diğer İETT otobüsündeki yolcular ise gidecekleri yere yürümek zorunda kaldı.

"BAYAĞIDIR BURADA BEKLİYORUZ'

Aracıyla trafikte kalan Ertuğrul Aslan, "Sabah hastaneye giderken gördüm. Araba kaymış, ormana girmişti. Saat 08.15 civarlarıydı. Herhalde virajı alamamış, kaymış. Artık hızlı mı girdi, yağıştan dolayı mı kaydı bilmiyoruz. Trafik yoğunlaştı, ben de burada kaldım. Şuanda da aracı kaldırmaya çalışıyorlar. Bayağı trafik oldu, kilitlendi burası. Bayadır burada bekliyoruz' dedi. Kaza yapan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü.

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