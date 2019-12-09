Bakanlık duyurdu! Fransa'ya sınır dışı edildiler

Son dakika... İçişleri: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
- İHA & AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, 11 Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir. "
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