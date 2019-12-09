13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7961
  • 6,4122
  • 271.932
  • 108686
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... İçişleri: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

  • İHA & AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 11 Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir. "

Artık polis korumasında! 120 bin dolara satılan muzu yedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık duyurdu! Fransa'ya sınır dışı edildiler

Bakanlık duyurdu! Fransa'ya sınır dışı edildiler

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Dikkat! Tombik balıklarını palamut diye satıyorlar!

Dikkat! Tombik balıklarını palamut diye satıyorlar!

Aldığı adada kozmik devlet kurdu

Aldığı adada kozmik devlet kurdu

İngilizce konuşan kadının beynini yedi

İngilizce konuşan kadının beynini yedi
 

POPÜLER HABERLER

Artık polis korumasında! 120 bin dolara satılan muzu yedi

Artık polis korumasında! 120 bin dolara satılan muzu yedi

2019'da en çok petrol rezervine sahip olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

2019'da en çok petrol rezervine sahip olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

Başkan Erdoğan övmüştü, talep patladı

Başkan Erdoğan övmüştü, talep patladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA