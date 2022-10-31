İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2022 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6167
  • EURO
    18,4749
  • ALTIN
    979.317
  • BIST100
    3937.15
Güncel

İçişleri açıkladı: Hepsi imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tespit edilen sığınak ve barınaklarda teröristlere ait silah mühimmat ve diğer malzemelerin ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

DHA31 Ekim 2022 Pazartesi 11:28 - Güncelleme:
İçişleri açıkladı: Hepsi imha edildi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Şemdilli ilçesi İkiyaka kırsalında 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Uzman Jandarma 1'inci Kademeli Çavuş Yasin Gencer Operasyonu' yürüten jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu timleri, teröristlere ait sığınak ve barınakları tespit etti. Yapılan aramalarda; G-3 piyade tüfeği ile 4 bin 120 mühimmatı, 87 roket atar mühimmatı, 32 havan topu mermisi, 38 el bombası, 3 mayın, 4 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 73 elektrikli fünye, 1 namlu, 104 şarjör ile farklı miktarlarda fitil, kablo, jeneratör, bidon, dürbün, güneş paneli, mazot ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Silah, mühimmat ve malzemeler imha edilirken sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi. (DHA)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.