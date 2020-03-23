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Son dakika... İçişleri: Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 316 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Sosyal medyada son 1 hafta içerisinde; asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, gerçek dışı görüntü ses kayıtları yayınlayan 316 hesap tespit edildi.' denildi.

23 Mart 2020 Pazartesi 15:27 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 15:45
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımızca sosyal medyada son 1 hafta içerisinde terör örgütü propagandası yapan, halkı kin, nefret, korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provakatif koronavirüs paylaşımı yapan toplam 1748 hesap hakkında çalışma yapıldı. Tespit edilen bu hesapların genelinin başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Tespit edilen hesaplar arasında son dönemde dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan, Türkiye’de de görülen Koronavirüs(COVID-19) ile ilgili olarak; algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yaymak suretiyle kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef göstermeye yönelik 316 hesap tespit edildi.

COVID-19 ile alakalı paylaşım yapan 316 hesabın içerisinde başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütlerine müzahir şahısların paylaşımlarının da bulunduğu belirlendi.

Bu bağlamda anılan paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlem yapıldı.

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