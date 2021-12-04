İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Van Büyükşehir Belediyesine ziyaret

AA 4 Aralık 2021 Cumartesi 22:25 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 22:25

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, incelemelerde bulunmak üzere kentte gelen Çataklı, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile belediye hizmet binasına gelen Çataklı, Belediye Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa, Prof. Dr. Mucip Tapan, Doç. Dr. Ali Özvan, Esiner Çetin ve daire başkanları tarafından karşılandı.

Burada şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Çataklı, Bilmez ile bir süre görüştükten sonra belediyenin toplantı salonuna geçti.

Burada Genel Sekreter Çelikel, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ilgili Çataklı'ya bilgi verdi.

Çataklı daha sonra Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.