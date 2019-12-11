Erdil, Rize Valiliği Toplantı Salonu'ndaki İzleme ve Değerlendirme Çalışma Programı'na (İZDES) katıldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, teröre katılımın en düşük seviyelerde olduğunu ifade etti.

Yaklaşık iki yıldır devam eden İZDES projesi çalışmalarıyla, bakanlığın taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, merkezdeki politika ve önerileri taşrada izlemek ve valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmanın amaçlandığını vurgulayan Erdil, 9 kişilik heyetlerle tüm illere çalışma ziyaretleri yapıldığı dile getirdi.

Rize'de iki saatlik bir çalıma yürüttüklerini ifade eden Erdil, bakanlığı ilgilendiren bütün projeleri değerlendirdiklerini, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek onların bakış açısını da masaya yatıracaklarını söyledi.

Rize'de bir yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdil, Türk milletine ve ailesine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır üç bir tarafının ateş çemberi ile kuşatılmış durumda olduğuna vurgu yapan Erdil, şu değerlendirmede bulundu:

"Güvenlik tehdidi ve riski yaşıyoruz. Sınırımızın dışındaki coğrafyada önemli bir hibrit savaşlar ve terör savaşları cereyan ediyor. uluslararası sistemle, global güçlerin bölgemizde oluşturduğu yüksek bir risk ve tehdit var. Daha çok hibrit savaşlar üzerinde geliştirilen risk ve tehditler var. Bunlar uzun süredir ülkemizi yoruyor ve Türkiye'de bu konuda çok büyük bedeller ödedik 30-40 yıldır. Son 3-4 yıldır kararlı özgür bir duruş ile özellikle terör ile ilgili mücadelede önemli mesafeler katedildi. Terör ile ilgili mücadelede ve onun oluşturduğu bölgemizdeki risk ve tehditler büyük ölçüde kontrol altına alındı ve terör ile ilgili mücadele kritik bir eşiğe geldi. Terör örgütü bir dağılma ve çözülme süreci yaşıyor. Psikolojik bir bozulma sürecinin içindedir. Bu oluşan sağlanan başarıyı korumak, terör ile ilgili mücadelede başarıyı korumak ve sürdürmek, ilgili mekanizmaları, oluşturulan mekanizmaları sürdürülebilir hale getirmek, kurumsallaştırmak gerekiyor."

Erdil, basın toplantısının kalan bölümünde soru almayacağını ve bakanlıkça açıklamanın iletildiğini kaydetti.

- YAZILI AÇIKLAMA

Erdil'in yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık bölgesinde politika ve strateji belirleyen bir ülke haline geldiği, Afrin, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla, güneydeki kara sınır bölgesinde iç güvenliği tehdit eden unsurların bertaraf edilmesini amaçladığı, aynı şekilde deniz suları bölgesindeki tehditleri de ortadan kaldırma amacında olduğuna değinildi.

Son yapılan Libya Anlaşması ile Türkiye'yi Antalya körfezine sıkıştırmaya çalışanların oyununun bozulduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemizin hem karada hem denizde uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanma mücadelesi tavizsiz devam ettirilerek, bölgede ekonomik ve güven istikrarı sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

-İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARI

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan "KIRAN" operasyonlarının devam ettiğin aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Terörü bitirme stratejisiyle örgütün gerileme süreci hızla devam ederek, yurt içi PKK üyesi terörist sayısı ilk defa 500'lü rakamlara düşmüştür. Terör örgütünün eylem kapasitesi son iki yılda yarı yarıya azalmıştır. 2016 yılından bugüne kadar ikna çalışmaları sonucu 570 terörist örgütten ayrılırken, operasyonlar sonucu teslim olan PKK/KCK üyesi terörist sayısı bin 104 olmuştur. İçişleri Bakanlığı, bir yandan terörist unsurlarla sahada kararlı ve amansız biçimde bir mücadele yürütürken, diğer yandan sosyal, ekonomik ve idari tedbirlerle vatandaşlarımızın terörden kaynaklı sorunlarını da çözmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağlanan huzur ve güven ortamının yatırım, istihdam ve turizme olumlu yansımaları olmaktadır."

- VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

Toplumun tüm kesimleriyle doğrudan temas kurarak, müracaat etmeleri beklemeden, vatandaşların istek öneri ve şikayetlerinin değerlendirilmesi programının düzenli biçimde yürütüldüğü değerlendirilen açıklamada, İZDES heyeti olarak, büyük gayret gösterildiği aktarıldı.

Açıklamada, hedefin vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek olduğu kaydedildi.