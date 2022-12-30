İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1215. gününde devam ediyor.

Ersoy ve eşi Rabia Laçin Ersoy ile Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlara karanfil verdi.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Ersoy'a anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, evlatlarının yanı sıra, herkesin evladı, huzuru ve kardeşliği için onurlu, gururlu ve yürekli mücadeleyi 1215 gündür sürdüren anne ve babalarla birlikte olduklarını söyledi.

Evlat nöbetini sürdüren ailelerin her zaman kendilerine güç ve ilham verdiğini aktaran Ersoy, şunları söyledi:

"Ailelerimize kavuşacakları evlatlarıyla birlikte nice mutlu, huzurlu yıllar dilemek, bu özel günde yine onları unutmadığımızı, onlarla beraber olduğumuzu bir kez daha hissettirmek için ziyaret ettik. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da bugün de onlarla beraber olmayı çok arzu etti, ama Ankara'daki yoğun programı nedeniyle beni görevlendirdi. Hem kendi hesabıma hem de değerli Bakanımız Süleyman Soylu'nun selamlarını, saygılarını, hürmetlerini, iyi dileklerini ve kutlamalarını iletmek için geldim."

Ersoy, devletin bütün kurum ve kuruluşlarının koordineli bir şekilde hem ülke sınırları içinde hem de dışında terörle mücadele yürüttüğünü belirterek, "2023 yılında ne dağlarımızda tek bir teröristin kaldığını ne de hiçbir ailemizin, annemizin, babamızın evladından, evlatlarının onlardan ayrılabildiğini duymuş olmayacağız. Bütün amacımız, gayemiz, hedefimiz bu." diye konuştu.

Anne ve babaların kahraman mücadelesinin herkese moral ve güç verdiğini belirten Ersoy, "Allah hepsinden razı olsun. Rabbim, inşallah 2023 yılında hepsinin evladına kavuştuğunu bizlere nasip etsin." dedi.

Ziyarette, Ersoy'a Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da eşlik etti.