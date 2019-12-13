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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Vatandaş odaklı hizmet anlayışının hakim olmasını sağlamaya çalışıyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yaptıkları hizmetlerle Türkiye genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışının, hakim olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

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Ersoy, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi çalışmaları kapsamında kente geldi.

Karabük Valiliği'ni ziyaret eden Ersoy, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı'nın birçok alanda millete doğrudan hizmet sunduğunu belirtti.

Bakanlığın hizmetlerinin, daha etkin, verimli, ekonomik ve vatandaş odaklı verilebilmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi'ni uyguladıklarını vurgulayan Ersoy, "Bugünkü ziyaretimizde bu proje çerçevesinde gerçekleştirdik. Yaptığımız hizmetlerin, belirlediğimiz nitelik ve standartlara uygun olarak yapıldığı görmenin yanında burada gördüğümüz iyi örnekleri de başka illerimize yayarak Türkiye genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışının hakim olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız sayesinde de bakanlığımızın yaptığı hizmetlerin, her geçen gün daha memnuniyet verici noktaya geldiğini görmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ersoy, Karabük'te de hizmetlerin iyi bir şekilde vatandaşa sunulmasından dolayı Vali Fuat Gürel ve ekibine teşekkür ederek, herkesi dinleyip değerlendirmeler yaptıklarını bildirdi.

Vatandaşların, mağdur olmaması ve memnuniyetlerinin en üst seviyeye gelmesi için arkadaşlarının olağanüstü bir çaba gösterdiğini anlatan Ersoy, "Nüfus müdürlüğümüze giren bir vatandaşımızın 7 dakikada işinin bitip, çıktığını görmek hepimizi mutlu etti. Bundan sonra da yine bütün arkadaşlarımızın gayretleri, dayanışmaları, iş birliğiyle yerelde kurdukları istişare mekanizmalarını en iyi şekilde çalıştırmalarıyla, bu hizmetlerimizi daha da güzel, verimli, ekonomik ve vatandaş odaklı vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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