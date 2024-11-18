İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğu, Libyalı yetkililerle taslak mutabakat zaptını ele aldı

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Karaloğlu'nun başkent Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında imzalanması planlanan ve Türkiye'de yaşayan Libyalıların karşılaştığı zorluklara çözüm bulmayı amaçlayan taslak mutabakat zaptının ele alındığı kaydedildi.

Tarafların, söz konusu mutabakat zaptının Libyalıların oturum ve vize konuları dahil karşılaştığı zorlukların çözümüne katkı sağlayacak ve prosedürleri kolaylaştıracak şekilde imzalanması konusunda anlaştığı ifade edildi.

Karaloğlu'nun Libyalı Bakan Cuma ile yaptığı görüşmeye ayrıca, Libya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi, Libya Pasaport ve Vatandaşlık Dairesi ve Libya İçişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Dairesi yetkililerinin de katıldığı aktarıldı.

Karaloğlu, dün de Trablus'ta Türkiye-Libya 2. İçişleri Bakanlıkları Ortak İşbirliği Toplantısına katılmıştı.