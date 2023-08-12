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  • Şehitlerimizin kanı yer kalmadı! PKK'lı Veysi Aydemir ve 3 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Şehitlerimizin kanı yer kalmadı! PKK'lı Veysi Aydemir ve 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 11 güvenlik görevlimizin şehit edilmesinden sorumlu 1'i turuncu kategoride bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
Şehitlerimizin kanı yer kalmadı! PKK'lı Veysi Aydemir ve 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama;

Teröristlerden biri Bakanlığımız Terör Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir.

Hain teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis'te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi.

#Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; #Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile #Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, Bitlis #Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet YILGIN operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahıs gözaltına alındı.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

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