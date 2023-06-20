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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Jandarma Özel Harekat timlerimizce Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu' kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

20 Haziran 2023 Salı 09:17 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İHA'ların yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 teröristin tespit edildiğini kaydetti.

Sabah saatlerinde jandarma özel harekat timleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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