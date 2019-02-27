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İçişleri Bakanı Soylu: 15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz.' dedi.

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Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kolları  üyeleriyle bir araya geldi.
 
Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, İstanbul'da aralarında sözde  Türkiye sorumlusunun da bulunduğu 8 DHKP/C'li teröristin yakalandığını  anımsatarak, "Teröristleri sadece dağlarda değil şehirlerdeki inlerinde de uzun  zamandan beri takip ediyorduk. Allah nasip etti hepsini bir yerde yakaladık."  diye konuştu.
 
Hocalı katliamı kurbanlarını da anan Soylu, "Hocalı'da 27 yıl önce  bugün 613 sivil Azeri kardeşimiz maalesef Ermenilerce katledilmiştir. Kimse özür  dilemedi, aksine bu katliamı yapanlar Ermenistan'da yüksek makamlara getirildi.   Hocalı hadisesi bir katliamdır. Dünya 27 yıldır bu utançla yaşamaktadır."  ifadesini kullandı.
 
Terör örgütü PKK'nın AB Parlamentosu'na zarar verdiği olaylara değinen  Bakan Soylu, şöyle konuştu:
 
"Avrupa'da Apo için eylem yapan PKK'lılar dönmüşler AB konseyi  binasına saldırmışlar. 3 polisi taşla yaralamışlar. Avrupa bunlara yıllardır  hamilik yapıyordu. Her türlü imkanı sağlıyordu. Ne oldu? Sahip çıkabildi mi?  Kontrol edebildi mi? PKK Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'inden  fazlasını elinde tutmaktadır. Avrupa'nın ortasında haraç topluyor. Her türlü  illegal işlerin içinde. Tek tük yasak getirmeye başladılar ama iş işten geçti,  kontrolden tamamen çıktılar. Buraya yazıyorum, Avrupa gün gelecek PKK ile  mücadelede bizden yardım isteyecek. Mahcup mahcup bize 'Bunlar terörist, gelin  bize yardım edin.' diyecekler."
 
Bakan Soylu, "HDP hariç diğer partilere sesleniyorum. Geçen seçimde de  söyledik, CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek, Saadet Partililere bütün  partilere, bunları şımartma. Bunları şımartırsanız kaseti tekrar başa sarmaya  çalışırlar. Bunlar ülkemize kayıptır, milletimize kayıptır. Bu da geleceğimize  kayıptır." diye konuştu.
 
Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla büyük bir dönüşüm geçirdiğine vurgu  yapan Soylu, "Başı açığı da örtülüsü de Meclis'e giriyor mu? Giriyor. Peki ne  oldu? Zayıfladık mı? Daha mı büyüdük? Cumhuriyetimiz daha güçlendi."  değerlendirmesini yaptı.
 
"HDP İLE BİRLİKTE İSTANBUL'UN CANINI OKUYACAKLAR"
 
"İstanbul'a HDP'yi bulaştırmayın, ne olursunuz." diyen Soylu, "Bunlar  birlikte ittifak ediyorlar, belediye meclis üyelerini beraber aynı listeden  koyuyorlar ve HDP ile birlikte İstanbul'un canını okuyacaklar. Bu kadar açık ve  net." ifadelerini kullandı.
 
31 Mart seçimlerinin önemine değinen Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan  sayesinde Türkiye ilerleme ve yükselme dönemine dönmüştür. İç güvenliğin olmazsa  olmaz şartı siyasi istikrardır. Türkiye çok büyük bir fırsat yakalamıştır.  Türkiye, önümüzdeki 4,5 yıl inşallah büyük sıçramasını gerçekleştirecektir. Bunun  için aziz milletimizin desteğine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.
 
Kadın buluşması programından sonra AK Parti Eyüpsultan Seçim  Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlara hitap etti.
 
Uyuşturucu ile mücadelede Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara değinen  Soylu, şöyle konuştu:
 
"57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. 300 tane de uyuşturucu  liderini kulaklarından tutup kodese gönderdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük  uyuşturucu yakalamalarını yaptık. Son 1,5 ayda yaklaşık 7,2 ton esrarı 1 günde  Diyarbakır'da yakaladık. 28 Avrupa ülkesinin 1 yıllık yakalamaları kadar. Nasıl  teröristlerin inlerine giriyorsak uyuşturucu satıcıları da aynı. Bunları yerin  dibine gömmezsek namerdiz."
 
Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları ile teröristlere büyük  darbeler verdiğini söyleyen Soylu, "Teröristler şu an kafalarını çıkaramıyorlar.  Evlatlarımız onları bekliyor. Kafalarını çıkardıkları anda gereğini yerine  getiriyorlar. Hele şimdi insansız hava aracının içine bir şey yaptık, mayıs  ayının sonuna doğru inşallah takacağız onları. Bırakın dağda yürümeyi, dağda  başını çıkaran terörist göremeyeceksiniz. Türkiye'nin bu sıçramasına bugüne kadar  olduğunuz gibi bundan sonra da sizin destek olmanızı istiyoruz." dedi.
 
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken de Bakan Soylu  ile programlara katıldı.
 
Eyüpsultanlı seçmenlerden Köken için destek isteyen Soylu, "Deniz  Başkan sıradan biri değildir. Sıradan bir belediyeci değildir. İyi bir  yöneticidir. Eyüp'te örnek bir belediyeciliği gösterecektir. Önümüzdeki 5 sene  Binali Bey de İstanbul'da tarih yazacaktır." diye konuştu.
 
Bakan Soylu'nun mitingini Cengiz Kurtoğlu ve Kutsi de seçim otobüsünün  üzerinden izledi.
 
"ABD'Yİ TAKMADAN OPERASYON YAPIYORUZ"

Bakan Süleyman Soylu halka hitabından sonra Eyüpsultan Kültür ve Sanat  Merkezi'nde sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla düzenlenen yemekli toplantıya  katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin tarih boyunca her  dönem mazlumlara kucak açtığını belirterek, "Bu millet hiçbir zaman ensar ruhunu  kaybetmedi. Biz 3-5 kuruşun hesabını yapan bir millet hiç olmadık. Bizim güçlü  olmamız ve birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bu topraklarda verilen  kararlar çok önemlidir. Bu toprakların attığı her adım önemlidir." diye konuştu.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suriye krizinde  yaptıklarının tüm dünyaya örnek olduğunu kaydetti.
 
Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla Avrupa ile arasındaki farkı  kapattığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:
 
"İlk kez Avrupa ile aramızdaki farkı kapatıyoruz. İlk kez 81 ilde  üniversitelerimiz var. İlmi yeşertmeye çalışıyoruz. Ülkemizin her yerinde  havalimanlarımız var. İlk kez dünyanın en güvenli enerji geçiş yolu oluyoruz. İlk  kez, sen sınırlarının dışında operasyon yapamazsın diyen ABD'yi takmadan  operasyon yapıyoruz. Bu milletin iradesiyle ilk kez o kadar çok şey yapıyoruz  ki..."
 
Bakan Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin şu  bilgileri verdi:
 
"FETÖ konusunda çok önemli operasyonlar yaptık, yenileri de topun  ağzında şu anda. FETÖ sadece bir terör örgütü değildir. Dünyanın en büyük  istihbari örgütlerindendir. İstihbari örgütler tehlikelidir. Ülkenin her tarafına  sızarlar. Devlet özellikle FETÖ'nün temizlenmesi konusunda senkronize çalışma  içindedir, kararlıdır. ABD, FETÖ'ye okullarını kiralayarak yılda 800 milyon dolar  kaynak aktarmaktadır. Burada söylüyorum, ABD'nin dünyaca ünlü iki üssünde  FETÖ'nün okulları caridir. Askeri üssünde caridir. Birisi Nevada'da, birisi de  Arizona'dadır. Bizi ahmak zannetmesinler. Bir taraftan Arizona'da FETÖ'ye okul  vereceksin, bir taraftan da ben terörle mücadele ediyorum diyeceksin."
 
Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinde yeni istihbari  bilgilere sahip olduklarını açıklayan Soylu, "Bu PKK'lıların güzel bir huyu var;  yakalandıklarında çok güzel ötüyorlar." dedi.
 
"15 BİN YENİ POLİS ALINACAK"

Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il  genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis  alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en  güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.

 
Cumhur İttifakı'nın aleni bir ittifak olduğuna vurgu yapan Bakan  Soylu, "Biz burada MHP'li kardeşlerimizle beraber aynı sofradayız. Temenni ederim  ki Kılıçdaroğlu ile HDP'lilerle aynı masada otursun." ifadelerini kullandı.
 
Muhtarların maaşlarının kesileceği şeklindeki iddiaları yalanlayan  Bakan Soylu, "Deli saçması bir şey, cevap vermek bile doğru değil. Yok böyle bir  şey." diye konuştu.
 
Bakan Soylu konuşmasının ardından salondaki vatandaşları kırmayarak  hatıra fotoğrafı çektirdi.
 
Süleyman Soylu, kültür merkezindeki programından sonra AK Parti  Eyüpsultan Gençlik Kolları üyesi gençlerle çay içip sohbet etti, onların  sorularını yanıtladı.
 
Bakan Soylu, isteğini kırmayarak üniversite öğrencisi Musa  Gümüştekin'e tespihini hediye etti.
 
AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları Başkanı Cihat Biradlı'nın  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla doğum gününü kutlamak  istediklerini söylemesi üzerine ise Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda  canlı yayında. Başka zaman inşallah." dedi.
 
Bakan Soylu, bir gencin kız isteme merasimine katılması ricası üzerine  de "Seçimlerden sonra gidip isteyelim." diye konuştu.

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