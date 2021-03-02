İçişleri Bakanı Soylu: 2021 yılını afet eğitim yılı ilan ettik

02 Mart 2021 Salı 12:35 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 12:55

İçişleri Bakanı Soylu;

"2021 yılını afet eğitim yılı olarak ilan ettik. 51 milyon insana ulaşacağız."

"Afet yönetiminde özellikle muhtarlarımız, bizim en önemli partnerlerimizden biridir. Bu zamana kadar 13 bin 356 muhtarımıza ve 6 bin 870 azaya eğitim verilmiştir."

"Türkiye'nin ilk risk azaltma projesi İSMEP kapsamında, 1135 okul, 115 sağlık, 38 yurt binası ve 77 idari bina, depreme karşı hazırlanmıştır."

"2012-2020 arasında İstanbul'da riskli yapı olarak tespiti yapılan 73 bin 323 binadan 62 bin 719'u yıkılmıştır."

"İstanbul'da bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarına verilen desteğin parasal büyüklüğü 5,6 milyar liradır."