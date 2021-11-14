İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2021 Pazar / 9 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0141
  • EURO
    11,4719
  • ALTIN
    599.973
  • BIST100
    1638.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla buluştu
Güncel

İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla bir araya geldi.

AA14 Kasım 2021 Pazar 18:49 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 18:49
ABONE OL

Bakan Soylu, Turgut Reis Mahallesi'ndeki Adıyaman Muhtarlar Federasyonunu ziyaret etti.

Muhtarlarla ilgili birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Soylu, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Federasyon Başkanı Abdulkadir Geylani Taş da hükümetin muhtarlarla ilgili birçok projeyi hayata geçirdiğini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Bakan Soylu'ya Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin eşlik etti.

Soylu ile beraberindekiler daha sonra Belediye Başkanı Kılınç'ı ziyaret etti.

Bakan Soylu, Başkan Kılınç'tan kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.