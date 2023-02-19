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İçişleri Bakanı Soylu Afşin'de İncelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde incelemelerde bulundu.

AA19 Şubat 2023 Pazar 16:25 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu Afşin'de İncelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afşin Hükümet Konağı'nda düzenlenen Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Afşin'deki çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve diğer birim amirleri ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, toplantıda Çorum Valisi Çiftçi'den Afşin'deki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, Afşin ilçesinde yaşanan afet durumuyla ilgili çalışmaların koordinasyonunun nasıl daha etkili bir şekilde sağlanabileceği üzerine konuşuldu. Ayrıca, ilçede yaşanan son gelişmeler, yapılan çalışmaların son durumu ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

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