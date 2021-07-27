İçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de yeniden su basan iki mahallede incelemelerde bulundu

AA 27 Temmuz 2021 Salı 18:03 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 18:03

Gün boyu ilçede çeşitli temaslarda bulunan Soylu, Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Merkezde görevli personele işlerinde kolaylık dileyen ve son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra selde iş yerleri zarar gören esnafla Arhavi Gençlik Merkezi'nde organize edilen toplantıda bir araya geldi, sorunları dinledi.

Bakan Soylu, ilçede etkili olan sağanağın ardından yeniden su basan Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmaları takip etti.

Kapistre Deresi'nin bulunduğu bölgeye de gelen Soylu, DSİ yetkililerinden buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Süleyman Soylu'ya temasları sırasında Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un yanı sıra diğer ilgililer eşlik etti.