İçişleri Bakanı Soylu, Artvin'de incelemelerde bulundu

AA 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:59 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:59

Helikopterle Arhavi'ye gelen Soylu, Vali Yılmaz Doruk ile ilçe merkezinde selden hasar gören alanları inceledi.

İş yerleri zarar gören esnafı gezen Soylu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Soylu, temizlik çalışmalarına yardım eden jandarma ve arama kurtarma ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bakan Soylu, daha sonra Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezine gelerek, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.