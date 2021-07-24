İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2021 Cumartesi / 14 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5492
  • EURO
    10,0853
  • ALTIN
    495.469
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanı Soylu, Artvin'de incelemelerde bulundu
Güncel

İçişleri Bakanı Soylu, Artvin'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, daha sonra Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezine gelerek, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

AA24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:59 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:59
ABONE OL

Helikopterle Arhavi'ye gelen Soylu, Vali Yılmaz Doruk ile ilçe merkezinde selden hasar gören alanları inceledi.

İş yerleri zarar gören esnafı gezen Soylu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Soylu, temizlik çalışmalarına yardım eden jandarma ve arama kurtarma ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bakan Soylu, daha sonra Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezine gelerek, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.