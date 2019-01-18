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İçişleri Bakanı Soylu Bulgar mevkidaşıyla Marinov'la görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov'la görüştü.

  • AA
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Bulgaristan İçişleri Bakanlığı binasında basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Türk ve Bulgar heyetlerinin de katıldığı görüşmede, stratejik ortak ve dost iki ülkenin ikili iş birliklerinin aynı şekilde devam edeceğine vurgu yapıldı.

Toplantıda "Güvenlik iş birliği, organize suç ve suç örgütleriyle, uyuşturucuyla, düzensiz göçle ve terörle mücadele, FETÖ/PDY terör örgütü, PYD/PKK, DEAŞ, DHKP-C terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması" gibi konular görüşülürken, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın içinde olduğu Polis ve Gümrük Ortak Temas Merkezinin işlevinin iyi olduğu, bu temas merkezinin daha da geliştirilerek üç ülkenin merkezden faydalanmasının artması gerektiğine dikkati çekildi.

Görüşmede Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Fatih Serdengeçti, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy eşlik etti.

Görüşme sonunda Bulgaristan İçişleri Bakanı Marinov, Bakan Soylu'ya tablo, Soylu da Marinov'a telkari işlemeli seramik bir vazo hediye etti.

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