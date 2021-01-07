İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

07 Ocak 2021 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 17:37

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP il binası önündeki oturma eyleminin 493'üncü gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailelere destek vermek için ziyarette bulundu.

Bakan Soylu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte evlat nöbetindeki ailelerin kaldığı çadıra geldi. Bakan Soylu, ziyaretinde evlat nöbetindeki ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları;

Burada, her biri bir izzet ve insanlık mücadelesi veriyorsunuz

İnşallah yakın zamanda yanınızda olacaklar

Sayın Cumhurbaşkanımıza burada olacağımızı ifade ettiğimde, hep selamlarını, hem muhabbetlerini hem de sabır ve mukavvemet diliyorlar. Bir şey daha söyledi inşallah yakın zamanda sizlerle birlikte olacak

Sizi duymayanlara buradan sesleniyorum... Her şeyi bir kenara bırakın. Allah için ana yüreğinize, baba yüreğinize danışın. Lanet olsun sizin siyasetinize, siyaset anlayışınıza, lanet olsun efendilerinize verdiğiniz bağlılığa