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İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Süreç hızla ilerliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması sürecinin hızla ilerlediğini duyurdu.

AA30 Mart 2023 Perşembe 02:15 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Süreç hızla ilerliyor
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İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da, Edirne Valimiz Kürşat Kırbıyık ve ilçelerdeki koordinatör valilerimizin koordinasyonunda yürüyen yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor. 2 bin 30 kamyon, 2 bin 976 iş makinası, günde 11 bin 200, bugüne kadar 212 bin kamyon seferi... Kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör, herkesten Allah razı olsun. Gece gündüz çalışılıyor." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımında bölgede yürütülen yıkım ve enkazların kaldırılması çalışmalarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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