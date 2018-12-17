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İçişleri Bakanı Soylu: ABD'ye rağmen operasyon yaptık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin ABD'ye rağmen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nı yaptığını belirterek, ABD'nin Fırat'ın doğusunu da çerçevelemeye çalışacağını ancak buna müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin harekat konusunda kat ettiği mesafeyi anlattı. Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek için yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda ABD'nin tehdidine maruz kalındığını ancak buna rağmen harekatların yapıldığını dile getiren Bakan Soylu, "Beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü. Uluslararası bir kuşatma ortaya koymaya çalıştı ama Allah'a şükürler olsun Türkiye bunu da aştı." dedi.
 
"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
 
ABD'nin Irak'ın kuzeyinde ve Afrin'de Türkiye'yi çerçevelemeye çalıştığını ifade eden Soylu, "Şimdi bizi, bir taraftan Fırat'ın doğusunda çerçevelemeye çalışacak. Türkiye ona müsaade etmedi, şimdi buna da müsaade etmeyecek." ifadelerini kullandı.
 

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