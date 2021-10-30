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İçişleri Bakanı Soylu güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, güvenlik toplantısına katıldı.

DHA30 Ekim 2021 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:09
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Bir dizi program için Tokat'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanında il protokolü tarafından karşılandı.

İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen Bakan Soylu, personel ziyareti sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve ilçe kaymakamları ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Soylu ardından kentteki Göç, Nüfus, AFAD, 112 ve Sivil Toplumla İlişkiler müdürleriyle de toplantı yaptı.

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