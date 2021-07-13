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İçişleri Bakanı Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile görüştü.

AA13 Temmuz 2021 Salı 20:31 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 20:32
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Bakan Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Landsbergis ve beraberindeki heyetle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) bir araya geldi.

Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Bakan Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis'e GAMER hakkında bilgi verdi.

Heyetler arası görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Güvenlik, göç ve kaçaklıkla mücadele konularında iş birliğinin ele alındığı görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

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