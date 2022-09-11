İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2022 Pazar / 15 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2398
  • EURO
    18,3252
  • ALTIN
    1007.11
  • BIST100
    3521.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanı Soylu, Mardin Ömerli'de çocuk ve gençlerle bir araya geldi
Güncel

İçişleri Bakanı Soylu, Mardin Ömerli'de çocuk ve gençlerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömerli ilçesinde çocuk ve gençlerle masa tenisi ve basketbol oynadı.

AA11 Eylül 2022 Pazar 19:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Ömerli ilçesine geçti.

Yenişehir Mahallesi'nde Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Yaz Spor Okulları"nı ziyaret eden Soylu, burada yüzme, futbol ve voleybol gibi branşlarda eğitim gören çocuklarla görüştü.

Halı sahada şut atan Soylu, çocuklarla ve gençlerle masa tenisi ve basketbol oynadı.

Aynı mahallede düzenlenen, Ömerli Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kadınların hazırladığı el işi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Soylu, ardından Ömerli Belediyesine kazandırılan yeni iş makineleriyle ilgili incelemede bulundu.

Ömerli Belediyesini ziyaret eden Soylu, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile görüştü.

Soylu, bir kahvehanede vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Bakan Soylu'ya temaslarında Vali Mahmut Demirtaş, Ömerli Kaymakamı Kerem Türker, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • İçişleri Bakanı Soylu
  • Bakan Soylu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.