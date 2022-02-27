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İçişleri Bakanı Soylu, Mardinli çocuklarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de trafik eğitim parkında eğitim gören çocuklarla görüştü.

AA27 Şubat 2022 Pazar 00:20 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 00:20
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Bakan Soylu beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile merkez Artuklu ilçesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesince çocuklara küçük yaştan itibaren bilinç oluşturulması amacıyla hayata geçirilen trafik eğitim parkında incelemelerde bulundu.

Burada çocuklara verilen eğitimi izleyen Soylu, çocuklara trafik kuralları hakkında sorular yöneltti.

Sorularına doğru cevap alan Soylu tebrik ettiği öğrencilere hediyeler verdi.

Bakan Soylu'nun trafik eğitim parkındaki incelemelerine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

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