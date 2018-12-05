İçişleri Bakanı Soylu: Ölüsünü ya da dirisini eninde sonunda alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ'yle mücadelede iyi bir mesafe aldık. Ve şunu söyleyeyim; acımasız gidiyoruz ve gitmekte de kararlıyız. FETÖ'nün ölüsünü ya da dirisini bu ülke alacak. Ben olmam, benden sonraki alır. Bunu vermek durumunda kalacaklar." dedi.

Katıldığı canlı yayın programında FETÖ'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ tehlikesinin çok azaldığını belirterek, "Dünya bizi anlamadı ama şimdi yavaş yavaş anlıyor. İngiltere'den Almanya'ya kadar biz birçok ülkeyle ilişki kuruyoruz." sözlerini kullandı.

Ülkelerin iç güvenliğinin artık başka ülkelerin merkezlerinde başladığını belirten Bakan Soylu, "Eğer orada PKK'ya para yardımı yapıyorlarsa, eğer orada FETÖ'ye para yardımı yapıyorlarsa, sosyal derneklere katkılarda bulunuyorsa, onlara alan açıyorlarsa bunlar sizin iç güvenliğinizi etkileyen bir meseledir. Sınırlarınızın hemen kenarında eğer ABD, PYD'ye binlerce tırlık yardımda bulunuyorsa, onlara zırhlı araçlar veriyorsa bu direkt Washington'dan başlayan bir meseledir. Bunun geldiği yerdir, sınırlarınızın yanı." ifadelerini kullandı.

"Acımasız gidiyoruz"

FETÖ'yle mücadelede iyi bir mesafe alındığını söyleyen Soylu, "Acımasız gidiyoruz ve gitmekte de kararlıyız. Burada duygularımıza mağlup olursak 15 Temmuz gecesinin daha ağırını bu ülke yaşar. Buna kesinlikle inanıyorum. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı iki kardeş bakanlık olarak burada hakka, adalete riayet ederek, zamanı geldiğinde düzeltici adımlar da atmayı bilerek bir çaba ortaya koydu. Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı dönem dönem Milli Eğitim Bakanlığı, Maarif Vakfı hepsi çaba harcadı." dedi.

"Ölüsünü ya da dirisini eninde sonunda alacağız"

"Sizi yıkamazlarsa güçleniyorsunuz. Bu temel bir kural ve Türkiye'yi yıkamazlar." diyen İçişleri Bakanı Soylu, "Fethullah Gülen gibi her şeyinden yoksun bir kişi, herhalde Türkiye'ye bir darbe planlayabilecek kabiliyete sahip değildir. Bir meczup Türkiye'ye bir darbe planlayacaksa biz işi gücü bırakalım." diye konuştu.

FETÖ'nün arkasında kimlerin olduğunu 16 Temmuz'da söylediğini anlatan Soylu, "Onun arkasında olanlar onu orada tutuyorlar bugün. Amerika'da yanlış bir şey yapın bakalım bir gün durduruyorlar mı adamı. Avrupa'da yapın, Almanya'da yapın, İngiltere'de yapın. Avrupa'daki bir İçişleri Bakanı dostumuza şunu söyledim; Allah'ınızı severseniz Türkiye'de sizi rahatsız eden bir şey var mı? Düşündü 'Yok.' dedi. Ama sizin ülkenizde bizi çok rahatsız eden şeyler var. FETÖ var, PKK var, DHKPC var. 'Bu nasıl oluyor?' dedim. Sizin ülkenizi rahatsız eden şey; bizim de rahatsızlığımızdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu konuda samimi bir çaba ortaya koyduğunun altını çizen Bakan Soylu, "Senin teröristin, benim teröristim diye bir mücadele içerisinde değiliz. Bak biz bir terör bandındayız. Senin gibi de değiliz yani. Suriye, Irak, etrafımızdaki ülkeler... Her birinden bir terör ağıyla karşı karşıyayız. Ama şunu söyleyeyim; biz güçlü durdukça, hukuka ve demokrasiye sahip çıktıkça ve bu meselede derdimizi anlattıkça sonuç alırız." dedi.

Hiçbir algının gerçeği örtemeyeceğinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Soylu, "Gerçek haklıdır, eninde sonunda ortaya çıkar. Ve onun için biz bu adamı eninde sonunda oradan alacağız. Ölüsünü ya da dirisini bu ülke alacak. Ben olmam, benden sonraki alır. Bunu vermek durumunda kalacaklar." sözlerini kullandı.