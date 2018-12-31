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İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık

İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık." ifadelerini kullandı.
 
Trafik cezaları ile ilgili Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor." dedi.

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