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İçişleri Bakanı Soylu: PKK, neredeyse son nefesine gelmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Yıllardır bu ülkeyi etnik farklılıkları bahane ederek bölmeye çalışan PKK, neredeyse son nefesine gelmiştir. Bakın, arananlar listelerinin renkli olanlarını elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz.'

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