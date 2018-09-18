İçişleri Bakanı Soylu: PKK, neredeyse son nefesine gelmiştir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Yıllardır bu ülkeyi etnik farklılıkları bahane ederek bölmeye çalışan PKK, neredeyse son nefesine gelmiştir. Bakın, arananlar listelerinin renkli olanlarını elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz.'
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